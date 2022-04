Lotta (33) en Brent (29) hebben volledige woning omgevormd tot kunstenaarsatelier: “Ik denk dat de buren zich soms afvragen: wat is daar in godsnaam aan de hand?”

Van buitenaf ziet het eruit als een doodgewone woning, maar zodra je de voordeur binnenwandelt merk je al snel dat er meer aan de hand is in de Wolterslaan nummer 46. In het midden van de keuken staat een oud orgel. De living werd omgevormd tot een muziekstudio, vol versterkers, drums, synthesizers en heel veel kabels. Waar je ook gaat, hond Laika gaat met je mee. De slaapkamers op de eerste verdieping werden omgevormd tot een repetitiekot, een werkruimte voor een muzikant uit Brussel en een atelier waar Lotta schildert en videokunst maakt. Dit allemaal onder de noemer ‘Stimular’.

“We hebben nooit vastgelegd wat Stimular nu precies is”, legt Brent uit. “Vrijdag geven we een groot feest in de Vooruit, maar daarvoor hebben we een film gemaakt, decors ineen gestoken, expo’s georganiseerd, een paar albums uitgeven, videokunst gemaakt en nu denken we erover na om ons eigen platenlabel te starten. We zijn ons hard aan het amuseren, zo kan je het samenvatten.” Klinkt als de natte droom van elke kunstenaar.

Volledig scherm Het atelier van Lotte, waar ze schildert en videokunst maakt. © Jill Dhondt

Volledig scherm De woning staat ook open voor andere kunstenaars. Deze slaapkamer werd omgevormd tot repetitiekot voor een band. © Jill Dhondt

Buitenkans

Lotta en Brent kregen de kans om dit huis om te vormen tot een atelier via café De Roos, een paar huizen verderop. “Wij wonen boven het café waardoor we heel veel klanten en buren kennen”, vertelt Lotta. “Een daarvan heeft dit huis gekocht, maar gaat er pas later mee aan de slag. Tot dan mogen wij het gebruiken. We zijn dan ook een hechte gemeenschap. In de lockdown zijn we beginnen creëren en dan is nooit gestopt.”

Het resultaat: een eclectisch boeltje. Zo vat Brent het toch samen. “Elke kamer heeft een nut, een inkleding. We zouden het heel fijn vinden, moest het huis op zich een kunstwerk worden. Maar dat is een plan, en daar doen we niet aan mee. We werken heel organisch. Het proces is belangrijker dan de uitkomst.”

Volledig scherm De muziekstudio van Brent. Hond Laika wandelt overal mee naartoe. © Jill Dhondt

Volledig scherm Een orgel middenin de keuken. © Jill Dhondt

Rock-'n-roll

Het grappige aan het atelier is dat je nog heel veel elementen herkent van het oude woonhuis. De huiselijke inkomhal, de jaren negentig keuken, de veranda. “Het zorgt voor een gezellige, ongedwongen sfeer”, kijkt Lotta tevreden rond. “Net daardoor komen hier veel mensen hangen, waardoor er weer van alles ontstaat. We werken vaak samen met andere mensen of zij komen hier hun ding doen. Er is geen druk, er zijn geen regels. Want daardoor gaan kunstenaars net blokkeren.”

Lotta en Brent zitten nog zeker tot het einde van dit jaar in hun woning-atelier. Je mag dus nog van alles verwachten van hen. Deze vrijdag kan je meegenieten van hun feestje in de Vooruit. Verwacht je aan een expo, dj-sets en een paaldanseres. Dit alles voor een luttele 12 euro in voorverkoop. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Vooruit.

Volledig scherm De garage / werkplaats. © Jill Dhondt

Volledig scherm Hond Laika, Lotta en Brent voor hun atelier - een gewone woning - in de Wolterslaan. © Jill Dhondt