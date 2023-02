“Looproutes langs Gentse waterlopen? Leuk idee, maar niet zo eenvoudig”

“We hebben in Gent 7 erkende loopclubs en 6 ateltiekclubs, samen goed voor zowat 2.000 leden”, zegt sportschepen Sofie Bracke, “maar uit Vlaams onderzoek weten we dat 1 op de 5 Vlamingen - en dus ook Gentenaars - geregeld de loopschoenen aantrekt. Daarom bekijken we ook waar we looproutes kunnen aanleggen, naast de bekendste rond de Watersportbaan. Maar dat lukt niet altijd zomaar. Aan de Coupure Links bijvoorbeeld mag het niet zonder goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed, want de Coupure is een erkend als monument en stadsgezicht. Een pad in een 'loopvriendelijke ondergrond’ kan daar dus niet. Idem voor Coupure Rechts, daar komt bovendien een zwevend betonpad om de wortels van de bomen te beschermen. Aan de Visserij wordt veel gelopen, maar daar zijn ook veel noodzakelijke verhardingen, die we niet kunnen weghalen. Dat kunnen we dus niet echt promoten als ideale ‘looproute’. De Stropkaai is wel een interessante piste, zeker omdat die kan aansluiten op het bestaande loopnetwerk aan de Warmoezeniersweg, Liedemeerspark en Meierij. Alleen moeten we daar wachten op de aanleg van een fietssnelweg lang het water, voor we een looproute kunnen aanleggen. Aan de Noendries kan er wel al een eerste stuk van een paar 100 meter langs de Schelde worden aangelegd in graszoden. Op Eiland Zwijnaarde wordt eind december van dit jaar een looproute aangelegd, nadat de fietsbrug die daar toekomt is afgewerkt. Ook aan het Westerringspoor komt een tijdelijke route in gemaaid gras en houtsnippers, die zal eind april al klaar zijn. Hopelijk kan die route permanent worden in de toekomst.”