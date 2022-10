Loopclub van overleden Heidi (51) verzamelt geld voor Kankerfonds: “Met haar enthousiasme kon ze iedereen motiveren”

Heidi overleed in juli vorig jaar, amper zes maanden nadat ze de diagnose van kanker kreeg. Tot op het einde bleef ze vechten en geloven dat alles goed zou aflopen, maar het liep helaas anders. “Ze was een ongelooflijk knappe madam”, zegt buurvrouw Rut, een van Heidi’s loopmaatjes, zacht. “Ze zag er 20 jaar jonger uit dan ze was. Ze was zo lief en zo gedreven, we missen haar enorm.”

“Heidi was enorm sportief”, pikt haar man Peter in, die erbij was op het benefiet. “Vooral buitensporten waren haar ding: skiën, zeilen, lopen.” Via buurvrouw Rut kwam Heidi in het Gent Running Team terecht: een Gentse loopclub met meerdere niveaus - Heidi liep mee in groep 3 en groep 4. “Ze was zodanig gedreven dat ze andere mensen aanzette met haar enthousiasme”, herinnert loopcoach Lies zich. “Ze kwam samen met een groep buurvrouwen, maar het duurde niet lang voor Heidi de drijvende kracht werd onder hen.”

Om Heidi te herdenken, organiseerde de loopclub enkele maanden na haar dood al een benefiet: de Heidi-run. Toen bracht die niet minder dan 2.000 euro op voor het UZ Gent, dat er een stiltekamer mee inrichtte op de kankerafdeling. Een jaar later organiseerde de club nu opnieuw een loop van 2 kilometer door de Blaarmeersen voor leden en sympathisanten en een soepverkoop om geld in te zamelen voor het UZ Kankerfonds.

“Hilde en haar man waren enorm onder de indruk van de kwalitatieve zorg in het UZ”, aldus coach Lies. “Tot op het laatste moment geloofden ze in het lopende kankeronderzoek. Daarom hopen we dat we dit benefiet elk jaar kunnen organiseren. Om Heidi te blijven gedenken en om het onderzoek te steunen.”

