Loods Arsenaalsite ligt volledig in de as na uitslaande brand

Op bovenstaande foto is te zien hoe furieus de uitslaande vlammen om zich heen grepen in de zogenaamde hal 11. “Door de hevigheid van de brand én aangezien er geen aanpalende woningen zijn, moesten we het vuur gecontroleerd laten uitbranden. Toen het vuur onder controle was, is er op initiatief van de eigenaars van de site een bouwfirma gekomen die de wanden en het dak van de loods op een gecontroleerde manier heeft laten instorten. De brandweer was de hele nacht ter plaatse om de site te bewaken”, vertelt Anouk Veyt, woordvoerder van de Gentse brandweer.