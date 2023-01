Lokale politie en UGent richten samen een expertisecentrum over kunstcriminaliteit op: eerste en enige expertisecentrum rond kunstcriminaliteit in België

GENT Zoon overlijdt in apparte­ment waar zijn vader vijf maanden geleden ook om het leven kwam

Het levenlove lichaam van een veertiger is woensdagavond aangetroffen in een appartement in Gent. De exacte omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk. De man verbleef in de woning van zijn vader. Die stierf in augustus een natuurlijke dood in dezelfde woonst.

11 januari