LIVE. Van 17 tot 77 jaar, Buffalo’s van alle leeftijden verzamelen in Victoria Park: “Deze match mocht ik écht niet missen”

350.000 euro extra voor jeugdhui­zen aan Rabot en in Gentbrugge

De komende jaren zullen de jeugdhuizen Gentbrugge en Minus One aan het Rabot noodzakelijke renovaties krijgen. De stad Gent trekt daar ruwweg 350.000 euro voor uit, het project is in handen van SoGent. De daken worden geïsoleerd en er wordt geïnvesteerd in energiebesparende middelen.