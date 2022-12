Linkse studenten voeren actie met ‘brugspaghetti’ voor 2 euro: “De universiteit zou meer druk kunnen uitvoeren”

Gent Wijkinspec­teurs drinken koffie met oudere bewoners: “Bijna alles verloopt via het internet, maar veel Gentenaars kennen daar niets van”

De Gentse Wijkpolitie startte onlangs het project ‘Koffie met je buurtinspecteur’. Bedoeling is om Gentenaars en politie op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te laten komen. Wij gingen een kijkje nemen in het Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel waar het wijkcommissariaat Wondelgem met haar bewoners een gesprek aanging over zaken die de buurt beroeren.

