Linkerrijstrook versperd op de E17 ter hoogte van Gentbrugge

Gent Hugues De Breyne start zesde horecazaak, op boogscheut van 't Patyntje. “Personeel vinden is moeilijk, maar niet onmogelijk”

Hij heeft intussen een heus horeca-imperium, maar aan stoppen denkt hij nog lang niet, integendeel. Hugues De Breyne start in september een zesde zaak op, langs de Snepkaai, en dat in een tijdperk dat de hele horecawereld steen en been klaagt over personeelsproblemen. “Maar als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel”, lacht De Breyne.

15 juni