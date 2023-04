Lindsey (24) verloor dochtertje na 7 dagen, maar vonnis voor gynaecoloog en vroedvrouw laat op zich wachten: “Is het nog niet pijnlijk genoeg?”

20 nieuwe geveltuin­tjes voor Gentse wijk: “Toen we hoorden van het project, schreven we ons meteen in”

De wijk Macharius-Heirnis ziet er opnieuw een stukje groener uit. Met de boormachine en de breekhamer in de hand trok de Geveltuinbrigade samen met enkele lokale vrijwilligers door de buurt om 20 geveltuintjes aan te leggen. Zo ook bij vriendinnen Rox Devos, Evelyn Entwistle en Ruth Vandeborre op de Kasteellaan. “Toen we hoorden van het project, schreven we ons meteen in”, zegt Rox.