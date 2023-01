Limburger in cel voor oplichting van Oost- en West-Vlaamse hotels: "Al vijftiental dossiers geopend”

Brugge/GentEen 51-jarige man uit de regio rond Hasselt is aangehouden op verdenking van oplichting. D.A. sloeg volgens het West-Vlaamse parket toe in een vijftiental hotels in Gent, Brugge en aan de kust. Hij gebruikte daarbij telkens dezelfde modus operandi.

De Limburger ging de afgelopen weken op tal van plaatsen overnachten. Hij bood zich aan in hotels in Oost- en West-Vlaanderen, maar toen hem na z’n verblijf gevraagd werd om te betalen bleek dat plots een probleem. D.A. maakte het hotelpersoneel wijs dat hij z’n portefeuille verloren was. Hij deed alsof hij het verschuldigde bedrag overschreef ter plaatse, maar maakte in werkelijkheid gebruik van een overschrijving op datum.

De Limburger, die uit de regio rond Hasselt afkomstig is maar geen gekende verblijfplaats heeft, verdween vervolgens met de noorderzon en annuleerde de overschrijving. Hij slaagde er op die manier telkens opnieuw in om kosteloos te overnachten. Recent kwam echter een einde aan z’n reeks oplichtingen. Een hotel had z'n plannetje door en verwittigde de politie. Die kon D.A. in de boeien slaan.

Het parket West-Vlaanderen besliste de oplichter voor de onderzoeksrechter te leiden. Die besliste hem zondagnamiddag ook aan te houden. D.A. was duidelijk niet aan z’n proefstuk toe. “We hebben voorlopig weet van een vijftiental dossiers in Gent, Brugge, De Panne, Bredene en Knokke”, meldt het parket. Vrijdag verschijnt de oplichter voor de raadkamer. Die zal beslissen of hij nog een maand langer in de cel moet blijven.

