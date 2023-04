Lieve in Wondelgem nog steeds niet geruimd: “Zal de stad hier eigen bomen rooien om zin door te drijven?”

WEER. Vanochtend kans op helder weer in Gent

De middag begint met lichte regen, dit zal rond 12 uur beginnen en ongeveer 4 uur aanhouden. In de loop van de avond wordt het tijdelijk droger. Er staat een matige wind vanuit het westen met en een temperatuur van tussen de 9 en 13 graden. Tegen de nacht, rond 21 uur, gaat het over in zwaar regenachtig.