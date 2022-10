Lieve in Wondelgem is nog steeds niet geruimd na verzet van buren, vrederechter moet nu knoop doorhakken

“Eén ding is zeker. Die waterloop moet geruimd worden”, stelt schepen Filip Watteeuw (Groen). “Wij zullen ons schikken naar de uitspraak van de vrederechter.” Het is al maanden stil rond het ruimen van de waterloop de Lieve in Wondelgem, nadat buren zich met hand en tand verzet hebben tegen de manier van werken. Ze hebben vorig jaar de opgetrommelde werkmensen meermaals de toegang tot hun tuinen ontzegd , zelfs na een kortgeding en dwangsommen . Ze wisten dat ze de zaak moesten rekken tot de start van het broedseizoen, want dan mochten de werken niet meer worden uitgevoerd, en wonnen ze dus tijd.

Dwangsommen

In die tijd zijn ze naar de vrederechter gestapt en is er een expert aangesteld die een rapport heeft opgemaakt. Daarin staat dat er wel degelijk van op het water kan worden gebaggerd en is berekend wat de meerprijs daarvan is. Die is er wel degelijk, maar de bewoners vinden die ‘miniem in vergelijking met de groenschade’. Ze hebben de stad een minnelijke schikking voorgesteld. “We stellen voor om de processen - alle procedures inclusief dwangsommen - stop te zetten, de expertise- en juridische kosten gelijk te verdelen en een symbolisch bedrag van 1.000 euro op last van de bewoners in te schrijven”, zegt André Annicq. “Zo vermijden we dat de procedures eindeloos - maar niet kosteloos - verder blijven lopen. Het is tijd dat we gezond verstand gebruiken en ‘ego’s’ aan de kapstok hangen, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen.”