Liessa (26) opent brunchbar met ex Guillaume (25) in centrum Gent: “We droomden hier al van toen we nog samen waren”

GentOvereenkomen met je ex? Liessa Vanhoorne (26) en Guillaume Bohyn (25) zijn het levende bewijs dat het kan. Meer zelfs: het duo heeft pas een brunchbar geopend in de Kortrijksepoortstraat in Gent. “We waren toen van plan om ons kind of onze hond Odil te noemen. Het werd de naam van onze zaak”

Gezelligheid troef in de nieuwe brunchbar Odil in de Kortrijksepoortstraat. Buiten staat een terras uit waar je gemakkelijk met acht kan aanzitten. Binnen staan houten tafeltjes met droogbloemen op en schoolstoelen aan. Achteraan aan de bar, gemaakt van een oud klimrek, is Guillaume koffie aan het maken terwijl Liessa kokkerelt in de keuken.

Het duo was vier jaar lang een koppel, tot drie jaar geleden. “Toen is Guillaume uit de kast gekomen”, zegt Liessa gelaten. “Erna zijn we gewoon weer vrienden geworden.” Meer zelfs: ze gingen samenwonen en zijn nu ook hun eigen brunchbar gestart. “We droomden daar al van toen we nog samen waren”, vertelt Guillaume. “We waren toen van plan om ons kind of onze hond Odil te noemen. Zoveel jaar later is het de naam van onze brunchbar geworden, dat is nu ons kindje.”

Volledig scherm Odil in de Kortrijksepoortstraat. © Jill Dhondt

In Odil vind je hopen liefde, maar ook veel lekkers. Naast allerlei soorten koffie en thee kan je ook warme chocomelk, huisgemaakte limonade, een gembershot, allerlei sappen en aperitieven bestellen. “We houden van aperitieven, dat is ons hobby”, glundert Liessa. “Vandaar de uitgebreide aperitiefkaart. Odil moet een plek zijn waar je tot rust kan komen en waar iedereen zich welkom voelt.”

Kom je om te brunchen – een aanrader – dan kan je kiezen uit koffiekoeken, wentelteefjes, pannenkoeken, hartjeswafels, yoghurt met fruit, toast met zalm en avocadocrème of een ‘croissant bun’ (een ronde croissant) met amandelcrème en rode vruchten, met choco en banaan of met spek en roerei. Kom je wat later, dan heb je keuze uit nog meer soorten toast – onder andere met gebakken gehakt en paprika of met rundscarpaccio – en salades met kip, scampi of burrata. Of hoe Gent een gezellig adresje rijker is.

Odil, Kortrijksepoortstraat 218, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 8 tot 18 uur. Op zondag van 8 tot 12 uur.

LEES OOK:

Volledig scherm Odil in de Nederkouter. © Jill Dhondt

Volledig scherm Odil in de Nederkouter. © Jill Dhondt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.