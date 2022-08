Lies (44) opent pop-up café in herenhuis aan Portus Ganda: “Van bier over cocktails tot witte worst pralines”

GentFan van huisgemaakte limonades, betaalbare cocktails, lekkere bieren en verse hapjes? Dan moet je zeker eens langsgaan in het pop-up café ‘Waar is Theo’. Gevestigd in een statig herenhuis aan Portus Ganda dat momenteel leeg staat. Zitten kan op het terras aan het water, aan de toog, in de woonkamer of in de gezellige binnentuin.

Lies Delmulle (44) is opgeleid als apotheker maar als je haar bezig ziet in haar pop-up café, zou je denken dat ze geboren is voor de horeca. Terwijl ze voluit over de geschiedenis van het herenhuis en zichzelf vertelt, schenkt ze zonder verpinken een heerlijke cocktail van het huis in. “Veertig jaar lang hebben Francis en Anne hier gewoond. Hun vijf kinderen waren al lang de deur uit en het huis werd te klein. Twee weken voor de Gentse Feesten zijn ze verhuisd.”

Veel tijd had Lies dus niet om het gelijkvloers om te vormen naar een café. Compleet met een bar waar vroeger de keukens was, een ladder waar lampen aan hangen, hoge barkrukken, gezellige tafels, een gezellige binnentuin en een smaakmakende kaart. Denk wijn, bier, bubbels, huisgemaakte limonades, wijnen en verse hapjes zoals warmgerookte zalm met mangochutney, patatas bravas en witte worst pralines. “Het is een uitgebreid assortiment voor een pop-up, ik weet het, maar ik kan gewoon niet kiezen. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat alles democratisch is qua prijs.” Vandaar dat de cocktails niet meer dan 10 euro kosten.

De pop-up loopt nog tot eind oktober, maar zal ook erna beschikbaar blijven voor feestjes. Lies mag het pand zolang gebruiken tot de verbouwingen starten. “Een vriend van mij kocht het pand van Francis en Anne. Hij gaat het volledig renoveren, tot dan blijft het leeg staan. Vandaar het idee om hier een pop-up te vestigen.” Over de naam moest Lies niet lang nadenken: ‘Waar is Theo’ verwijst naar haar trouwe viervoeter die overal mee naartoe loopt.

Pop-up nummer twee

Het is niet de eerste keer dat Lies een pop-up doet in een bijzonder pand. In de zomer van 2019 deed ze dat nog al eens in een geklasseerd pand in de Belfortstraat, de vroegere woning van Jean Hyde - een zonderling die mysterieus verdween in 2004. In 2012 werd zijn lichaam opgegraven in de tuin van de zoon van zijn beste vriend - gekneveld en met een zak over het hoofd. Na zijn dood stond zijn armtierige woning leeg, tot Lies er grondig kuis hield en de benedenverdieping omvormde tot café.

Opvallend: Lies komt uit een totaal andere wereld dan de horeca. De Gentse zat lang in de farma, reisde een jaar de wereld rond en begon na de pop-up in het centrum terug te studeren. “Voor dierenarts, daar droomde ik als kind al van”, glundert ze. Het afgelopen jaar werkte ze deeltijds in een apotheek, het café komt daar nu bij. “Mijn doel is om mensen samen te brengen in een charmante, volkse sfeer. Kom zeker eens langs om er zelf van te proeven.”

Waar is Theo, Voorthoutkaai 25, 9000 Gent. Open van woensdag tot en met zaterdag vanaf 17 uur. Vanaf september ook op zondag open.

