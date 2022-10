Lien (33) wint gloednieuwe piano tijdens slotfeest 123-piano: “Het leven is al een uitdaging geweest”

De tiende editie van 123-piano zit erop. Na een maand gaan de piano’s die uitgezet waren in Gent, weer op stal. Zondagavond werden ze uitgewuifd tijdens het slotfeest onder de stadshal. Daar werd ook de winnaar van de verhalenwedstrijd bekend gemaakt door de jury – muzikant Frederik Sioen, actrice Marijke Pinoy en schepen van Cultuur Sami Souguir.

De eer ging naar de 33-jarige Lien (33) uit Zwijnaarde. Zij speelde dwarsfluit tot haar 12 jaar, tot ze het alsmaar moeilijker kreeg om haar rechterhand te gebruiken. “Na uitvoering onderzoek, werd een misvorming van mijn bloedvaten in mijn hersenen vastgesteld”, vertelde ze vlak voor ze won. “Het werd alsmaar moeilijker om mijn vingers op het juiste moment in te drukken waardoor ik besloot om te stoppen met muziekschool.”

Lien onderging een heleboel herseningrepen, telkens gevolgd door revalidatie. Ze verloor alle gevoel in de rechterhelft van haar lichaam, maar bleef creatief waar ze kon. Tijdens een workshop handletteren enkele jaren geleden leerde ze Elien kennen. “We ontdekten als snel dat we veel raakpunten hebben. We drinken beide graag thee met een groot stuk chocolade, we zijn graag creatief bezig en we hebben allebei leren leven met ons beperkingen.”

Volledig scherm Slotfeest 123-piano onder de stadshal. © Jill Dhondt

Elien kreeg leukemie toen ze in het vierde middelbaar zat. Ze revalideerde, maar draagt nog steeds de gevolgen van de zware behandeling. “Toen ze hoorde dat ik noten kon lezen en muziek miste, was de puzzel al snel gelegd voor haar. Elien speelt al sinds haar zevende piano.” Het duo spreekt regelmatig af om samen te spelen. Elien schrijft dan een melodie uit die Lien met haar rechterhand kan spelen, zijzelf zorgt voor begeleiding.

“Het is zowel ontspanning als inspanning. Elien kan niet lang in dezelfde positie zitten, ik heb snel hoofdpijn. Daarom spelen we nooit lang. Als we na lang oefenen een trois mains kunnen spelen, tovert de muziek automatisch een glimlach op ons gezicht. Het leven is al een uitdaging geweest voor ons. Met veel vallen, opstaan en weer doorgaan. Toch slagen we erin om te blijven genieten van de kleine gelukjes. Piano is er daar een van, een grote zelfs.”

Elien heeft al een piano thuis, maar Lien nog niet. De prijs die ze kreeg van de jury, een spiksplinternieuwe buffetpiano, was dan ook meer dan welkom. Op het slotfeest mocht ze het meteen inwijden. Zonder Elien helaas, zij kon niet aanwezig zijn omdat ze te veel pijn had, maar met een last minute invaller. Erna volgde 123-karaoke, Iskander Moens zorgde voor de nodige begeleiding, en een feestje in de Missy Sippy.

