Lichtketting rond de Krook om armoede in de stad zichtbaar te maken. “Iedereen welkom”

Gent Enorme file op B401 door afgesloten kruispunt, ook aan de Muide staat alles vast

Het is geen pretje om automobilist te zijn in Gent. Hoewel was aangekondigd dat de fly-over aan de afrit Gent-centrum het hele weekend gesloten zou zijn, staat daar een enorme file. Het is er nu - op zaterdagmiddag - vlotjes 20 minuten aanschuiven. Ook aan de Muide zit alles weer eens muurvast.

26 november