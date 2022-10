Lichtfestival in ‘t klein: Brusselaar Mathieu (48) projecteert digitale kunst in Gentse winkelstraat

In Kortedagsteeg, naast kapsalon Young&Dynamic, is overdag enkel een witte muur te zien. In het verleden deden graffitiartiesten er wel vaker hun ding. En ook de komende dagen is er ‘s avonds kunst te zien. “Elke avond projecteren we vijftien andere digitale kunstwerken”, zegt reclamemaker Mathieu France.

Normaal gezien verhuurt hij de wand aan grote bedrijven. Zo zal er eind deze maand bijvoorbeeld een campagne voor tijdschrift Libelle lopen, maar nu de muur toch leeg staat, vindt ArtCrush er onderdak. “Ik hoop op termijn de grootste digitale galerij ter wereld te bouwen”, zegt France zelfverzekerd.

Reclameruimte waar even niks mee gebeurt - zoals aan de Ketelvest - wil ArtCrush inzetten voor digitale kunst. “Vandaag beschikken we al over 105 digitale panelen. Tegen juni mik ik op 3.000 locaties.” Wie dat wil kan mee investeren in het project en sponsor worden.

“De eerste vijfhonderd lidkaarten aan 100 dollar zijn al de deur uit”, aldus France. “Nu zijn er 500 kaarten aan 200 dollar te koop en zo loopt het telkens op.” Ter info: het lidmaatschap is een kunstwerk op zich en kan je later doorverkopen. Of het dan meer geld waard is, is uiteraard nog maar de vraag.

Time Square

Sponsor of niet, iedereen kan aan de Ketelvest de komende dagen genieten van de werken. Onder meer Robin Velghe, beter bekend als rhymezlikedimez, tekent present. De kunstenaar - oorspronkelijk uit het West-Vlaamse Lendelede - werkte al samen met muzikale wereldsterren als Wiz Khalifa, Bruno Mars en The Game.

Verder doet ook de Gentse fotograaf Damian Davila mee, net als Cusp.eth. Die laatste is een digitaal kunstenaar uit De Pinte. “We hebben enkele interessante namen kunnen strikken”, zegt France. “En momenteel ben ik in gesprek om op Time Square, hét mekka van de reclame in New York, te mogen exposeren. Wat is gestart in Gent kan dus uitbloeien tot iets moois.”

LEES OOK

Volledig scherm © ArtCrush

Volledig scherm © ArtCrush

Volledig scherm © ArtCrush

Volledig scherm © ArtCrush

Volledig scherm © ArtCrush

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.