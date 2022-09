Lichaam van 86-jarige vrouw aangetroffen in de Watersportbaan

Gent Verkeers­bor­den voor ‘fietsstra­ten’ zijn niet meer geldig, dus wordt er nog nauwelijks gecontro­leerd: “Politie heeft al méérmaals gevraagd om juiste exemplaren te plaatsen”

De wetgeving rond de verkeersborden in fietsstraten is in augustus 2021 veranderd. Sindsdien moet het bord ‘fietsstraat’ na elk kruispunt herhaald worden, of moeten er borden staan met ‘zone fietsstraat’. Omdat dat in Gent nog steeds niet het geval is, kan de politie geen controles meer uitvoeren.

20 september