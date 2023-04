Lichaam van 82-jarige vermiste vrouw aangetroffen in Gent

Gaëlle (43) heropent iconisch pannenkoe­ken­huis van overleden mama: “Het voelt als thuiskomen”

Gaëlle Laurier kan haar tranen niet bedwingen. Over enkele maanden heropent ze het legendarische pannenkoekenhuis van haar mama, dat tot ver buiten Gent bekend was. Gwenola bestond bijna 60 jaar, tot het 5 jaar geleden sloot. “De sluiting was emotioneel voor veel Gentenaars, dit is zo fantastisch”, zegt Gaëlle.