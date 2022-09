Lichaam gevonden in de Watersportbaan

Gent Vrouw verkracht door hulpkok van Gents hotel aan Sint-Pieterssta­ti­on: “Ik was een vogel voor de kat toen hij zich aan mij vergreep”

Een vrouw werd afgelopen jaar brutaal verkracht door de hulpkok van een Gents hotel aan het Koningin Maria Hendrikaplein. De man checkte haar stiekem in, liet haar slapen in een kamer die niet voor gasten bestemd was, drong zich op voor een massage en vergreep zich uiteindelijk aan haar. “Ik wil mijn verhaal vertellen zodat andere vrouwen ook naar buiten komen met hun relaas.”

19 september