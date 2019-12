Lichaam aangetroffen in gracht langs Antwerpsesteenweg in Gent

Jacques legt zijn kappers­schaar neer na zestig jaar knippen: “Moest zijn gezondheid het toelaten zou hij snijden tot zijn tachtigste”

13:16 Jacques De Keyser (74) knipt al sinds zijn veertien jaar. Zestig jaar later legt hij de schaar neer. Meer dan veertig jaar lang heeft hij een kapsalon opengehouden met zijn vrouw Francine Willocq (71) in de Aaigemstraat in Gent. Moest zijn gezondheid het toelaten was het paar blijven knippen tot zijn tachtigste verjaardag.