Liams (14) wens komt uit: hamburgers bakken met Mathieu en Bockie, optreden van Biezen. “Zo blij dat ik weer naar school kan”

GentBijna 11 maanden heeft Liam Baete (14) uit Lievegem thuis gezeten, nadat bij hem leukemie werd vastgesteld. Hij stelt het goed, en sinds kort volgt hij weer les aan de Hotelschool in Gent. De organisatie Make a Wish verraste hem daar vandaag, en Liam was behoorlijk overdonderd.

“Liam is een heel lieve en zachte jongen”, vertelt papa Mario. “Sportief ook. Hij liep en hij bokste. Maar eind vorig jaar kregen we alle 3, mijn vrouw, ikzelf én Liam, corona. We herstelden, maar Liam bleef maar moe, en hij vermagerde ook. Mijn vrouw vroeg de dokter om toch maar eens zijn bloed te trekken, op een vrijdag, begin december vorig jaar. Dezelfde avond nog zaten we in het UZ, zaterdag kreeg Liam al zijn eerste chemo. Hij had leukemie.”

Liams leven speelde zich vanaf dan vooral af tussen ziekenhuismuren. Hij had schrik dat zijn vrienden hem zouden vergeten, in die lange maanden dat hij thuis moest blijven. Pubers klagen wel eens over school, Liam niet. Of toch niet meer. “Ik heb school keihard gemist", lacht de jongen, die aan de beterhand is. Hij kreeg thuisonderwijs, van zijn ouders, van leerkrachten die aan huis kwamen en online. Hij slaagde voor zijn examens, en mocht samen met zijn klasgenoten over naar het tweede jaar in de Hotelschool Tweebruggen. Die 12 klasgenoten waren allemaal betrokken in het complot.

Woensdagochtend was er gewoon les ‘bakkerij’, tegen de middag werd Liam door een cameraploeg uit de klas gehaald en naar de keuken gebracht. Daar werd hij opgewacht door fenomeen Bockie de Repper, waar hij zwaar fan van is, en zanger Mathieu Terryn van Bazart. Samen met de hele klas werden uien en hamburgers gebakken. Mathieu en Bockie hadden er duidelijk lol in. Mathieu had duidelijk een klik met de pubers, Bockie lachte hem vooral uit omdat zijn hamburgers ‘te ver’ waren. En Liam, die genoot met volle teugen. Aan tafel werd gezellig gekeuveld, en vooral veel gelachen. “Voor mij is kost dit geen énkele moeite, om zoiets te doen, en als ik er dan ook nog eens iemand zo blij kan mee maken, dan vind ik dit een meer dan geslaagde dag", aldus Terryn. Waarop Bockie: “Juist spijtig van die hamburgers...”

Dan wachtte Liam nog een verrassing. Zijn ultieme droom bestond uit een combinatie van eten en muziek. “Eddy Vedder - de zanger van Pearl Jam - hebben we niet kunnen bereiken, maar ‘Biezen’ is toch ‘the next best thing’, knipoogden de Make-A-Wish-medewerkers. Erik van Biezen, vooral bekend als bassist van Gorki trad samen met Nicolas Maes op, speciaal voor Liam en zijn klasgenoten. Andere generatie, andere stijl, maar ze deden het ook wel. Zelfs burgemeester Mathias De Clercq kwam een kijkje nemen om Liam een hart onder de riem te steken. En Liam, die vergeet deze dag nooit meer.

