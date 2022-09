LEVENSVERHAAL. Rudy Hammond (66), de man die op quasi élk feest in Vlaanderen heeft gespeeld, maar ook een geweldige kok was

Gent Nick (34) zat negen jaar in de cel, nu wil hij jongeren helpen die in dezelfde situatie zitten: “Ben tussenper­soon die vandaag nog ontbreekt bij alle instanties die kwetsbare jongeren willen helpen”

Al van bij zijn geboorte leek het levenspad van Nick de Ridder (34) uitgestippeld. Zijn ouders waren drugsverslaafd, waardoor hij snel in de jeugdhulp terechtkwam. Er volgden moeilijke jaren. Naast zijn periode in instellingen, verbleef hij ook negen jaar in de gevangenis. Tot de liefde hem uit de schijnbaar hopeloze put trok. Nu zet Nick zich volop in om jongeren op het juiste pad te helpen. “Ik heb hetzelfde als hen meegemaakt, naar mij luisteren ze.”

16 september