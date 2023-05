LEVENSVERHAAL. Cultmuzikant Hugo Bourgeois (59) overleden: “Toch zal hij er nog altijd een beetje bij zijn in ons repetitiekot”

15.000 euro voor hulpbehoe­ven­de dochter verdwijnt in zakken van phis­hing-criminelen: “Zo hard voor dat geld gespaard”

De familie Lufti, een gezin uit Maasmechelen, verloor in 2021 door phishing meer dan 15.000 euro. Geld waar ze jaren voor gespaard hadden. Hun ultieme doel? Thuis een lift laten installeren voor hun dochter, een 15-jarig meisje met een beperking. In de Gentse correctionele rechtbank keken ze woensdag de daders voor het eerst in de ogen. “Sinds die dag rook ik meer dan een pakje per dag.”