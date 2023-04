LEVENSVERHAAL. Buffalo’s nemen afscheid van Peter (57) na fataal ongeval in station: “Brit in hart en nieren, maar verliefd geworden op KAA Gent”

Groeiteam Gent is groot succes: al 4.000 vragen over opvoeden en opgroeien

Elke dag krijgt het nagelnieuwe ‘Groeiteam’ meer dan 60 vragen over opgroeien, leren of opvoeden in de stad. Vierduizend vragen op twee maanden tijd, dat is een mooi rapport voor het initiatief. Het Groeiteam is ook meteen een primeur voor Vlaanderen: in geen enkele stad zit alle ondersteuning over het onderwerp op één plek.