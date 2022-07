Levenloos lichaam van man (53) uit het water gehaald aan Lousbergkaai: slachtoffer kwam uit de richting van de Gentse Feesten-zone

Aan de Lousbergkaai in Gent, ter hoogte van de Lousbergbrug, is zondagochtend een levenloos lichaam van een man (53) uit het water gehaald. Op basis van camerabeelden is intussen duidelijk geworden dat de man uit de richting van de Gentse Feesten-zone kwam gewandeld en om nog onduidelijke reden in het water is gesukkeld.