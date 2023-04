Lerarentekort laat zich ook voor de paasvakantie voelen: “De lat hoog leggen? We moeten iemand vinden om ze vast te houden”

De paasvakantie is er, de rapporten worden uitgedeeld en directeurs buigen zich over stapels vacatures en puzzelen opnieuw lesroosters in elkaar. Want het lerarentekort stond bij het begin van het schooljaar op de agenda, maar ook in ‘de tweede tijd’ zitten leerlingen uren in de studiezaal.