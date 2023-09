Leonard (17) overlijdt bij ongeval na ‘perfect avondje voetbal’: “Je moest hem gezien hebben. Zo fier dat hij was op zijn ploeg”

Premier De Croo bezoekt solidari­teits­ac­tie in Gent voor aardbeving Marokko: “B-FAST staat klaar om te vertrekken”

Al Minara vzw in Gent zet zich specifiek in voor de getroffen regio in Marokko. Premier Alexander De Croo (Open-VLD) nam dinsdagnamiddag een kijkje bij de vzw en hielp gedoneerde spullen inpakken. “De solidariteit die we nu zien in heel België is pakkend”, zegt de premier.