Leider (25) van bende die cocaïne dealde in Vlaanderen riskeert zeven jaar cel: “Had een personal shopper die Rolex-horloges voor hem kocht”

De bende was vooral actief in het Waasland, met een focus op Lokeren en Sint-Niklaas. Sporadisch trokken ze ook naar Gent om drugs te verhandelen. Het is op dit traject dat de bende betrapt werd. En dit tijdens een STROP-actie van de Gentse politie, in oktober van 2020.

Personal shopper

In het voertuig waarmee de bendeleider en zijn taxichauffeur naar Gent waren afgezakt werd een hoeveelheid cocaïne aangetroffen. Het begin van een uitgebreid onderzoek, dat uiteindelijk resulteerde in de identificatie van elf bendeleden. “Het gaat om twee mannen die het voortouw namen, enkele taxichauffeurs en zelfs een personal shopper. Hij trok naar Brussel om luxegoederen aan te kopen, zoals bijvoorbeeld een Rolex”, schetste het openbaar ministerie.

“Van de bendeleider kunnen we wel zeggen dat het een goede ondernemer is. Alleen werkte hij in de verkeerde branche”, ging de procureur cynisch verder. “Uit telefonieonderzoek blijkt dat hij zich steeds verder wilde ontwikkelen. Zo gaf hij aan te willen leren hoe hij zelf blokken cocaïne kan persen.” Dat de bende professioneel te werk ging, staat buiten kijf. Ze reden rond in luxevoertuigen met Duitse nummerplaat en hadden wagens ter beschikking waar verborgen ruimtes in gemaakt waren om blokken cocaïne te vervoeren.”