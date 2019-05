Legionella-uitbraak nog niet onder controle: 20e patiënt binnengebracht in UZ Gent

Medeleven

18:03 De afgelopen week was niet echt vruchtbaar voor een columnist die betaald wordt om te mekkeren over wat er verkeerd loopt in onze stad. Er werd de afgelopen 7 dagen per grote uitzondering eens niets afgeschaft en verboden. Het leek er zelfs op dat alle problemen ineens werden opgelost. Aan de Rozebroeken kan weer buiten gezwommen en ge-terrast worden, de Vooruit is na 37 jaar verbouwingen eindelijk klaar en de voetbalbond gaat de Buffalo’s vergoeden die nog bonnetjes over hebben van de rampzalig georganiseerde bekerfinale. En er was nog meer goed nieuws! Het voormalige ziekenhuis Institut Moderne, dat er sinds de sluiting wat verkommerd bijstond, werd herschapen tot een fraai complex met assistentiewoningen. De Muide werd een groene buffer beloofd. De Broeders van Liefde bieden voortaan het hele jaar door nachtopvang voor daklozen, in het Augustijnenklooster komt een eind aan de uitbuiting van Afrikaanse leerling-priesters (er heeft eindelijk iemand tegen die paters gezegd dat Leopold II dood is), het Sint-Lievenscollege ruimde Portus Ganda op en in Sint-Vincentius werd het klimaat gered. Ook onze economie had deze week niets te klagen. Volvo kondigde de bouw aan van een assemblagefabriek voor autobatterijen en bevestigt zo nog maar eens het vertrouwen in haar Gentse vestiging. Mocht de recente geschiedenis van Gent een film zijn, dan zou de afgelopen week de gedroomde happy end geleverd hebben. En toch, in de stilte naast al dat gejubel, speelt er zich in het havengebied een griezelige thriller af. Mensen worden ziek en gaan dood door een legionellabesmetting. De politiek staat machteloos, de wetenschap is koortsachtig op zoek naar de oorzaak en een oplossing. Hoogstwaarschijnlijk treft er niemand schuld, er zijn enkel slachtoffers. Hier maakt mekkeren plaats voor vrees en medeleven.