Legendarische Decadance in Overpoort opent opnieuw de deuren: “Je moet niet rijk zijn om mee te komen feesten”

Gent Lies (44) opent pop-up café in herenhuis aan Portus Ganda: “Van bier over cocktails tot witte worst pralines”

Fan van huisgemaakte limonades, betaalbare cocktails, lekkere bieren en verse hapjes? Dan moet je zeker eens langsgaan in het pop-up café ‘Waar is Theo’. Gevestigd in een statig herenhuis aan Portus Ganda dat momenteel leeg staat. Zitten kan op het terras aan het water, aan de toog, in de woonkamer of in de gezellige binnentuin.

13:31