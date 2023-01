Leerlingen Sint-Janscollege schrijven manifest over toekomst van het onderwijs: “We moeten terug leren samenleven op school”

Gent In het spoor van Tom Waes: wandelen langs de vroege middeleeu­wen in Gent

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. Zo ontdek je de geschiedenis van de middeleeuwen tijdens een wandeltocht door Gent. Net zoals Tom Waes elke zondagavond op tv doet.

20 januari