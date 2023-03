Leerlingen Het Kompas en Vita Mieke samen aan de slag met gezond eten: “Daar kan je goed van denken!”

Hoog bezoek op lagere school Het Kompas in de Rabotwijk: de buitenaardse, maar supersympathieke Vita Mieke ging samen met de leerlingen op zoek naar wat gezond eten precies is. Een quiz, een bananenrap of fruitsalade met discodruiven: nu weten ze écht wat er in de brooddoos moet.

Een gevulde brooddoos is belangrijk, maar wat er in gaat, doet er ook toe. Daarom spannen Stad Gent, de Brede School, het wijkgezondheidscentrum Rabot en vzw Jong samen om zoveel mogelijk kennis over gezonde voeding door te geven aan de leerlingen die in de stad les volgen. De 11 klasjes van Het Kompas werden ondergedompeld in workshops en lessen over gezond eten en op maandagochtend kwam schepen Evita Willaert (Groen) samen met Vita Mieke testen hoe het met die kennis zat. Daar hoorde natuurlijk ook een hapje bij.

Veel bewegen en dan soms frietjes

Vita Mieke is de zus van Vita Mike. Die gaat al enkele jaren op bezoek bij scholen om het over gezond eten te hebben. Mieke en Mike komen van een verre planeet en om hun raket terug naar huis op te starten, moeten ze veel groene energie krijgen. Die zit in groenten, fruit en eerder weinig in frietjes of koekjes. Met het project proberen de initiatiefnemers vooral algemene richtlijnen mee te geven en kinderen enthousiast te krijgen over groenten en fruit.

Of ze in Het Kompas goed weten wat er gezond is? De quiz die studenten Voeding- en dieetleer van de Odisee-hogeschool mee hadden, toont alvast van wel. Hoe vaak moet je bewegen? De leerlingen vinden alvast dat 6 uur per dag voldoende moet zijn. Dat belooft voor de volgende generatie. De richtlijn voor 1 keer frietjes per veertien dagen, dat zal dan weer wat lastiger worden. Gelukkig brouwden ze samen met Vita Mieke ook een prachtige fantasie-fruitsalade, met bijbehorende bananenrap. Achteraf kon er ook écht gegeten worden, gezond natuurlijk. En ja, daar hoort ook een pannenkoekje bij.

Eten om te leren

Lege brooddozen staan hoog op de agenda bij Stad Gent. “Met het project Vita Mieke brengt de Brede School de buurtscholen en de wijk bijeen rond het thema gezonde voeding. Op een creatieve manier leren kinderen dat het belangrijk is om evenwichtig te eten. Dit is 1 van de projecten die we in Gent opzetten om het voedselbeleid in scholen te verduurzamen. Daarnaast werken we ook op de lege brooddozen, onder andere met kortingen op schoolmaaltijden in het stedelijk onderwijs en een onderzoek dat Gentse schoolkinderen netoverschrijdend goedkopere of gratis maaltijden aanbiedt en daar de effecten van onderzoekt. Want op een lege maag kan je niet leren”, zei Willaert daarover na het evenement.

