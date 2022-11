Leerlingen Gentse Steinerschool planten 2,5 hectare aan nieuw bos in Haaltert

Gent S.M.A.K. houdt inzamelac­tie voor Sinter­klaas: “Wie geen speelgoed heeft, kan ook een gift doen”

Duizenden kinderen kijken nu al volop uit naar de komst van Sinterklaas en zijn pieten. Veel van hen krijgen cadeautjes op 6 december, maar voor gezinnen in armoede of op de vlucht is dat minder evident. Daarom zamelt het S.M.A.K. speelgoed in.

11 november