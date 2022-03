Leerlingen De Wijze Eik kiezen Marijn Timmer als beste ‘ruimte-onderzoeker’ tijdens Wetenschapsbattle. “Van pipi kan je lucht maken”

Gent / MariakerkeMeer dan 5.000 lagereschoolkinderen volgenden vandaag online de Wetenschapsbattle, een evenement dat jongeren moet overhalen om wetenschapper te worden. Ruimtevaart was het thema dit jaar, en dus kwam ook Dirk Frimout langs, die 30 jaar terug de eerste Belg in de ruimte was. Vijf wetenschappers presenteerden er hun ruimte-onderzoek, en de kinderen kozen uiteindelijk voor Marijn Timmer als grote winnaar.

“Waarom mag er niet meer volk naar de maan? Waarom leren we zo weinig over ruimtevaart op school? En zou u als minister niet graag naar Mars vertrekken?” Het geselecteerde panel met de zesdeklassers Janne, Mathis en Finn, dat minister Ben Weyts en ruimtevaarder Frank De Winne mocht ondervragen, had duidelijk een ‘mening’, zoals wel meer 11-jarigen dat tegenwoordig hebben. Ondertussen zaten de andere leerlingen van De Wijze Eik in Mariakerke in de grote zaal van de UFO in de Sint-Pietersnieuwstraat de Wetenschapsbattle te volgen. Dat is een initiatief van ‘The Floor is yours’, maar de leerlingen van de vestiging in de Eeklostraat waren wel mede-organisator. Presentator Maureen - bekend van Helden op Ketnet - kreeg assistentie van Bent en Elodie. Er was een jury, en er waren vijf geselecteerde wetenschappers, die allemaal rond het thema ‘ruimte’ en ‘ruimtevaart’ werken.

Volledig scherm Bent en Elodie mochten samen met Maureen het evenement presenteren © Wannes Nimmegeers

Floris Wuyts, Marijn Timmer, Petra Vanlommel, Elke D’Huys en Emilie Beevers mochten dan het beste van zichzelf geven, en de kinderen overtuigen dat hùn onderzoek werkelijk het allercoolste was. Marijn Timmer had het bijvoorbeeld over de urine van ruimtevaarders die wordt opgevangen, en die dan wordt omgezet in stikstofgas. Petra Vanlommel had het dan weer over het poollicht. Elke D’Huys vertelde over een zonnestorm, Emilie Peeters had het over 3D-printen en de mogelijkheden voor de ruimtevaart. Floris Wuyts tenslotte vroeg zich af wat er met je hersenen gebeurt in de ruimte. Maar hoe de anderen ook hun best deden, aan het enthousiasme van Nederlander Marijn Timmer van de Universiteit Antwerpen konden ze niet tippen, vooral ook omdat zijn onderwerp - Marijn en de PlasGasFabriek - voor de kinderen ook heel boeiend bleek te zijn.

Het was de 7de editie van de wetenschapsbattle, en omdat die samenviel met de Belgian Space Week, werd de ruimte als thema gekozen. Frank De Winne, die andere Belgische ruimtevaarder, kon er niet zijn, maar Dirk Frimout was er wel. 400 kinderen volgende de Wetenschapsbattle in de UFO in Gent, 5.000 anderen volgenden de livestream op school, in de klas.

Volledig scherm Dirk Frimout antwoordde uitgebreid op de vragen van de kinderen, Ben Weyts deed dat online, omdat hij corona heeft © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Janne, Mathis en Finn legden Dirk Frimout en minister Weyts het vuur aan de schenen © Wannes Nimmegeers