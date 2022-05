Leerlingen De Wijze Eik kapen innovatieprijs weg op BENELUX Lego League in Rotterdam. “Nochtans waren we één van de jongste teams van de hoop”

“Programmeren is de toekomst, dus willen we daar bij ons op school op inzetten", zegt Martine Waeytens, directeur van De Wijze Eik in Mariakerke. En dus verzamelde meester Brent een zevenkoppig team in de vestiging Eeklostraat, om deel te nemen aan de Lego League. Twee kinderen uit het vijfde en vijf uit het zesde leerjaar offerden al sinds november een groot deel van hun speeltijden op om de bouwen en te programmeren. “Het thema was transport, en we moesten een robot ontwerpen bouwen die allerlei opdrachten kon uitvoeren, zonder onze tussenkomst”, legt Guillon uit. “Daarnaast moesten we ook een creatieve oplossing vinden voor transport in onze tijd, iets als De Post, maar dan beter.”