Leerkrachten en schoolpersoneel staken onder de Stadshal: “De werk- en zorgdruk ligt veel te hoog. We kunnen kinderen nauwelijks doorverwijzen”

GENTEen veertigtal manifestanten uit het Gentse onderwijs verzamelde op maandagochtend onder de Stadshal om de nationale vakbondsactie kracht bij de te zetten. In Gent, niet in Brussel, zodat de drempel om mee actie te voeren laag genoeg lag. “Meer mensen, meer middelen, onze sector zit in crisis”.

Het waren leerkrachten uit Freinetschool Het Tandwiel die opgeroepen hadden om onder de Stadshal te verzamelen. Stien Cammaert geeft les in de ‘Classe Unique’, waarbij alle kleutertjes samenzitten (33). “Een school, dat zijn niet alleen de leerkrachten, maar ook de keuken, het logistiek personeel, enzovoort. Omdat zij ook hier aanwezig moeten kunnen zijn, willen we onze stem hier in Gent laten horen, niet in Brussel. Hoewel het dus niet de schuld van Stad Gent is”, zegt de kleuterleerkracht.

Werkbaar werk

De klachten zijn helaas gekend: een steeds groter wordende werkdruk en een draagkracht die niet kan volgen. De zorgnood ligt hoog en het leerkrachtentekort ook. “We willen werkbaar werk, vertrouwen van de regering dat we onze job kunnen”. De sector vraagt meer middelen, zodat er meer energie in de kinderen kan kruipen en minder in de immer groeiende administratie.

Volledig scherm Het leerkrachtenteam van Het Eiland in Malem © Sofie Van Waeyenberghe

Van basisschool Het Eiland uit Malem is een heel team leerkrachten afgezakt. “De zorgnood is zo hoog”, verzuchten ze. “We hebben steeds meer leerlingen die ondersteuning nodig hebben en daar kruipt tijd en energie in. Wij willen onze leerlingen niet laten vallen en staan pal achter hen, maar onze draagkracht vermindert ook gestaag.”

CLB’s zijn op

Ook de ondersteunende diensten hun draagkracht is trouwens geslonken, meent het team. “We willen wel doorsturen, maar dat is niet evident. De wachtlijsten voor een kind met bijvoorbeeld spraakproblemen zijn drie jaar”, zegt één van de juffen. “En het is alles of niets, we hebben zelfs geen streepje ondersteuning tot er een volledig plan is uitgewerkt”, valt een collega haar bij. “Er wordt ook beknibbeld. Gepensioneerden die niet vervangen worden, bijvoorbeeld. Dat zorgt er intussen voor dat we soms maximaal vier leerlingen per jaar mogen doorverwijzen naar de hulpverlening. Daarmee trekken we het niet”.

Volledig scherm Schepen voor Onderwijs Evita Willaert (Groen) praat met initiatiefneemster Wenne Dobbels. © rv

Schepen voor Onderwijs Evita Willaert (Groen) brachten een kort bezoekje aan de manifestanten en ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) tekent present onder de Stadshal. “Leerkrachten komen uit ontzettend lastige coronajaren. Door het lerarentekort zijn er te weinig handen op school. Ze voelen zich te weinig gewaardeerd. Teveel komt op dezelfde schouders terecht”, zegt Willaert.

“Als stad ondersteunen we scholen met het project Leraar in Gent. We trokken zelf 3,5 miljoen uit voor extra handen en om in te zetten op remediëring tijdens corona. Maar we kunnen dit niet alleen en het is ook niet alleen aan ons. De grootste hefbomen liggen in Vlaanderen. Ik roep minister Weyts op om ook centen te voorzien voor de pilootprojecten om het lerarentekort aan te pakken, want anders komt ook dat terug op die schouders terecht die al veel te veel moeten dragen”.

Niet alleen in het onderwijs wordt er actie gevoerd, ook het openbaar vervoer en IVAGO ondervinden problemen.

