Leerkracht Brecht uit Melle vond de liefde én de job van z’n leven en wordt verrast op valentijn: “Voor de klas staan, is het mooiste beroep ter wereld”

In 2022 vond Brecht de Geyter de liefde dankzij het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. Maar z'n echtgenoot Dziubi Steenbergen is lang niet de enige die zijn hart verwarmt. Elke dag staat de sympathieke Gentenaar vol liefde voor de klas. “Leerkracht is de mooiste job ter wereld”, klinkt het. Als kersvers ambassadeur van de ‘Sidekick Sam Academy’, een gratis online platform voor leerkrachten, hoopt hij collega-leerkrachten te inspireren om een echte ‘Sidekick Sam’ te zijn voor hun leerlingen. “Dat is meer dan ooit nodig. We moeten het welzijn van kinderen en jongeren dringend vooropplaatsen.”

Het welzijn van jongeren in ons land gaat er al jaren op achteruit. Het Federaal Planbureau maakt zich zorgen over de toekomstige generaties. Ook scholen voelen dat het anders moet. “Er is écht werk aan de winkel”, zegt Brecht De Geyter. “Dat toont nog maar eens aan hoe waardevol onze job is, want als leerkracht kan je een belangrijk vertrouwenspersoon zijn. Iemand bij wie leerlingen zich veilig voelen en die lastige thema’s bespreekbaar maakt. Zo iemand probeer ik zelf elke dag opnieuw te zijn.”

Brecht zegt ‘ja’ tegen de ‘Sidekick Sam Academy’

“Ik ben ervan overtuigd dat je als leerkracht écht het verschil maakt”, zegt Brecht. Een visie die helemaal matcht met de ‘Sidekick Sam Academy’, een online platform voor leerkrachten rond mentaal welzijn op school. “Geëngageerde leerkrachten die dicht bij hun leerlingen staan zijn goud waard”, vertelt ambassadrice Birgit Van Mol. “Bij de ‘Sidekick Sam Academy’ vinden we dat elke leerling zo’n ‘Sidekick Sam’ verdient. Iemand met fijne voelsprieten, die er voor z’n leerlingen is als het even niet gaat. Iemand zoals Brecht, dus.” Voor Valentijn trok ze met een bijzondere vraag naar het College Melle, waar Brecht lesgeeft: “Wil jij samen met mij ambassadeur van de ‘Sidekick Sam Academy’ worden?” Alweer klonk een welgemeende ‘ja’. “Het is een hele eer dat ik mee ambassadeur mag zijn van dit fantastische project”, klinkt het bij Brecht De Geyter. “Elke leerling verdient iemand die voor hem klaarstaat, dag in, dag uit. Een ‘Sidekick Sam’ dus. Samen maken we onze jeugd veerkrachtiger dan ooit.”

Brecht over (zelf)liefde in de podcast ‘Sidekick Stories’

De ‘Sidekick Sam Academy’ pakt elke maand uit met kant-en-klare lespakketten, straffe video’s, webinars… én een eigen podcast. In de nieuwste aflevering van Sidekick Stories heeft Brecht De Geyter het samen met Veronika Thiers van Pimento over (zelf)liefde. Want niemand is zo in staat om kinderen en jongeren te laten weten dat ze geliefd zijn als leerkrachten die met veel passie en evenveel liefde voor de klas staan. “Leerlingen hebben het vaak moeilijk om zichzelf te aanvaarden zoals ze zijn. Ze denken dat ze zich moeten veranderen om erbij te horen, terwijl alles begint bij jezelf graag zien.” Als leerkracht heb je een belangrijke rol te spelen. “Dat doe je door elke kleur van de regenboog bespreekbaar te maken en regelmatig in te checken bij je leerlingen met dé belangrijkste vraag die er bestaat: hoe voel je je?”

De ‘Sidekick Sam Academy’ is een gratis online platform dat leerkrachten wil inspireren, connecteren en motiveren om het welbevinden van kinderen en jongeren te boosten. Want geëngageerde leerkrachten die dicht bij hun leerlingen staan maken écht het verschil. Samen maken we onze jeugd veerkrachtiger dan ooit.

