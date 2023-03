Leefgroepbegeleiders blijven ook na corona aan de slag in woonzorgcentra

Lezersbijdrage Voem vzw lanceert podcast voor Dag van de Zorg: “Is vrije tijd een luxe of een recht voor iedereen?”

Vandaag, zondag 19 maart is het de Dag van de Zorg, waarop verschillende zorg- en welzijnsorganisaties uit heel Vlaanderen hun deuren openen voor bezoekers. In het kader van deze dag lanceert Voem vzw de podcast ‘We Need To Talk About It’. In de eerste aflevering gaan de sprekers in gesprek over zinvolle vrijetijdsbesteding.