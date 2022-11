Ledebergse leerlingen krijgen ‘klein geluk’ van François (91): “Mijn vrouw die in een rolstoel terechtkwam, daar hebben we iets moois van gemaakt”

GENTEen vrolijk zicht in Ledeberg op donderdagochtend: daar gingen de 26 leerlingen van het eerste leerjaar van het Onze-Lieve-Vrouwcollege op wandel met het levensverhaal van François (91). Hij is een bewoner van het woonzorgcentrum De Vijvers. “Ge moet het geluk vinden in uw ongeluk, dat is mijn levensmotto”.

“Mogen we mee op de foto?” De 26 leerlingen uit deze groep zijn behoorlijk enthousiast geworden over François, wiens verhaal ze net gehoord hebben. Hij heeft niet de hele wandeling meegemaakt in de tuin en het park, maar is wel het ontvangstcomité voor het jonge volkje. “En nu ook een hapje en een drankje”, zegt de juf. “Dat is ook een klein gelukje”.

Volledig scherm François vertelt zijn verhaal - maar deelt vooral hoe je in de kleine dingen geluk vindt! © svwg

700 leerlingen uit Ledeberg en Gentbrugge mochten deelnemen aan het Brede School-project ‘Vele sprankels van hoop’. Dat zijn wandelingen in de buurt, hier dus aan De Vijvers, waarbij het verhaal van een (buurt)bewoner op basis van audiofragmenten verteld wordt, geanimeerd door verhalenverteller Noël. Interviews over het leven van François bijvoorbeeld, die jarenlang militair was in Duitsland. Zijn dochtertje ging in Gent op internaat toen haar moeder ziek werd en ook in Duitsland ging wonen. “Het was de beste oplossing. Zo had onze dochter in totaal toch 4 maanden haar ouders voor zichzelf, had ze structuur én werd ze in het weekend verwend door mijn ouders”, vertelt François. “En ik kon voor mijn vrouw zorgen”. Een zilveren lijntje om een donkere wolk: da’s helemaal hoe François al 9 decennia in het leven staat.

Quote Na twee zware coronaja­ren wilden we de leerlingen wat bijbrengen over geluk én hen betrekken in de buurt Sylvie Syryn van het Onderwijscentrum Gent

“Na twee zware coronajaren wilden we de leerlingen wat bijbrengen over geluk én hen betrekken in de buurt”, vertelt Sylvie Syryn van het Onderwijscentrum Gent. “Dat is het opzet van de Brede School, maar nu dus eentje met een gouden randje. Want het moet niet altijd groots zijn, geluk zit in een klein hoekje. Wie beter om dat uit te leggen dan mensen met al wat ervaring op de teller. Dat dit project ouderen en jongeren samen brengt, is de kers op de taart”.

En dus vertelt François honderduit over hoe je ook in de moeilijke dingen schoonheid kan vinden. “Toen ik hier kwam wonen, was dat vooral voor mijn vrouw. Zij kon niet meer uit de voeten. Maar zelf had ik ook al een rollator nodig en dat vond ik toch vervelend. Uiteindelijk zat Lydia in een rolstoel, maar ik bracht haar overal naar toe. Twee vliegen in één klap, want zo hebben we nog veel mooie momenten beleefd én ik moest geen rollator gebruiken”. Intussen is Lydia er al anderhalf jaar niet meer. “Ik hou me goed bezig, zing zelfs nog opera, maar met die jonge mensen bezig zijn, houdt je ook jong”.

Volledig scherm François vertelt zijn verhaal - maar deelt vooral hoe je in de kleine dingen geluk vindt! © svwg

Intussen zijn deze leerlingen ook klaar om het laatste stukje van hun tocht te vervolledigen. Ze mogen een wenskei meenemen en die in de klas decoreren met ‘magische’ toverstiften en de inspiratie van vandaag. Die worden uiteindelijk in de tuin van De Vijvers gelegd, als blijvende herinnering aan het project. Ook in lokaal dienstencentrum Speltinckx komt er zo’n kunstwerkje, want de Gentbrugse eerstejaarsleerlingen gingen ook op wandeltocht. “Een extra mooi element in deze buurttuin”, klinkt het. Dan gaat François opnieuw naar binnen. “De krant lezen, natuurlijk”.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.