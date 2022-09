Ledeberg heeft vanaf nu de hipste Zeeman van het land: “Veel gezelliger en aangenamer”

GentDe Zeeman in Ledeberg is na zestien jaar verhuisd. Vaste klanten hoeven niet ver te zoeken: de winkel is naar de overkant van de straat gegaan. “De nieuwe winkel is kleiner, maar veel gezelliger”, zegt de winkelmanager opgetogen.

Het is komen en gaan in de nieuwe Zeeman-winkel op de Brusselsesteenweg. Zestien jaar lang zat die aan de overkant van de straat, in een smaller pand, maar de eigenaar wilde verkopen. “Dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuw pand”, vertelt winkelmanager Nathalie Rogge die al 27 jaar voor Zeeman werkt. “Toen Elektro Loeters verhuisd is naar Melle, hebben we ons kans gegrepen.”

De nieuwe winkel is de helft zo klein als de vorige, maar het assortiment is gelijk gebleven. “De winkel is gewoon anders ingericht. Veel gezelliger en aangenamer volgens de vaste klanten, maar ook voor het personeel. Ze hebben de nieuwste materialen en systemen gebruikt hier, waardoor dit momenteel de hipste Zeeman van het land is.”

Nog een voordeel aan de verhuis volgens Nathalie: de winkel valt meer op in het straatbeeld. “We hebben zestien jaar aan de overkant gezeten, maar we hebben al klanten gehad die dachten dat we volledig nieuw waren in de buurt. We zijn hier duidelijk veel zichtbaarder.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.