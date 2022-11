Laurence (31) lanceert webshop voor honden (en hun baasjes): “Van leibanden tot verzorgingsproducten”

GentJe viervoeter verdient het beste, daar is fotograaf Laurence Vander Elstraeten (31) al lang van overtuigd. Daarom lanceert de Gentse een webshop voor honden (en eigenlijk ook voor hun baasjes), met stijlvolle – want het oog wil ook wat – manden, eetbakken, verzorgingsproducten en meer. Zet 2 december alvast in je agenda, dan gaat de site online.

“In een mum van tijd groeiden onze honden uit tot een kernlid van het gezin”, begint Laurence, zelf trotse eigenaar van de 2,5 jarige Cocker Spaniel Ricard. “Baasjes dragen hun trouwe viervoeters op handen en voeten. Ze willen alleen maar het beste en het mooiste voor hun Bobbie, en daar spelen gerenommeerde mode- en designmerken alsmaar vaker op in. Ze innoveren met handige hebbedingen voor huisdieren of bieden een nieuwe kijk op bestaande accessoires. Aan de andere kant van de oceaan kan je al langer mooie spullen voor je favoriete dier kopen, in Europa hinken we wat achterop.”

Tot nu. Laurence is fotograaf en mede-eigenaar van het creatief bureau Buro Bonito en lanceert nu ook een eigen webshop, Good Boi Bobbie, vol stijlvolle accessoires voor honden. “Denk aan hals- en leibanden, manden, drink- en eetbakken en verzorgingsproducten. De producten zijn niet alleen functioneel, ze staan ook mooi in je interieur of matchen met je outfit. Het oog wil natuurlijk ook wat.” Het maakt ook dat de accessoires een meerwaarde zijn voor de baasjes.

Volledig scherm Een greep uit het assortiment. © Good Boi Bobbie

Gericht shoppen

De webshop zal een zorgvuldige selectie aanbieden van bestaande merken zoals Stutterheim, Boo Oh en Springer Pets, maar ook samenwerkingen met Belgische ontwerpers. Je zal de hele website kunnen doorlopen of shoppen per stijl. “Handig voor mensen die wel wat kleur kunnen waarderen of eerder houden van tijdloze spullen. Zo hoef je niet eindeloos te scrollen door producten die je toch niet mooi vindt.”

Op 2 december gaat de webshop online. Nog een paar weken wachten dus. Kan je al een sneap peak gebruiken? Dan kan je Good Boi Bobbie volgen op Instagram. En vergeet niet om 2 december met rood aan te duiden in je agenda, vanaf dan is het shoppen geblazen.

Vanaf 2 december kan je op www.goodboibobbie.be terecht.

