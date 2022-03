Laura (27) zet inzamelactie op poten om hond met verbrijzeld been te redden: “Ondanks wat hij heeft mee gemaakt, is hij het zonnetje in huis”

GentDe Gentse Laura Van Marcke (27) en haar vriend Marvin hebben haar hart verloren in Mexico aan een asielhond dat een been verloor. Om een overblijvend, verbrijzeld been te redden, willen ze Charlie laten overvliegen naar hier. Om de kosten van de vlucht, de vaccins en de operatie te coveren, hebben ze een inzamelactie op poten gezet.

Tijdens hun verblijf op een Mexicaans eiland, wilden Laura en haar vriend Marvin zeker een bezoek brengen aan het lokale asielcentrum. Daar verloren ze meteen hun hart aan een van de honden. “Ondanks wat hij heeft mee gemaakt, is Charlie enorm lief en goedgezind”, zeggen ze. “De dierenarts vertelde ons dat hij omver was gereden door een auto. Zijn ene achterbeen was zo kapot en vol etter, dat ze het moesten amputeren. Zijn linkervoorpoot is nog altijd verbrijzeld, en toch is Charlie het zonnetje in huis. Zo speels en goedgezind.”

De dierenarts vertelde het koppel dat ze niet over de nodige materialen beschikte om Charlie de verzorging te geven die hij nodig heeft. Daarom besloten Laura en Marvin om een inzamelactie op te zetten zodat ze de hond kunnen meenemen naar Europa. “De papieren zijn in orde en de vlucht is betaald”, zegt Laura. Een herhaling van het Katje Lee verhaal lijkt er dus niet aan te komen. “We hebben wel een inzamelactie opgezet om alle kosten te dekken. We hopen zo’n 2.500 euro op te halen waarmee we zijn vlucht, al het papierwerk, zijn chip, zijn vaccins en de operaties aan zijn been kunnen betalen.”

Laura en Marvin zullen voor de hond zorgen tot ze een vaste thuis hebben gevonden voor hem. “Helaas kunnen we Charlie niet zelf houden, hoe graag we dat ook zouden willen. We hebben al twee honden en katten thuis, dus dat zou wat moeilijk zijn. Maar zolang hij geen nieuwe thuis heeft, gaan we hem alle zorgen geven die hij nodig heeft.”

Wie een bijdrage wil leveren, kan dat via deze pagina.