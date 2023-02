Lara en Igor openen nieuw buurtcafé op Muide: “We beginnen met een simpele kaart”

GENT Provincie bezit 10 procent meer bos dan 4 jaar geleden

De provinciale natuur- en bosgebieden zijn de afgelopen 4 jaar met 10 procent gegroeid. Begin 2019 was er zowat 940 hectare in provinciale handen, sindsdien is er al ruim 100 hectare bijgekomen. Op die specifieke gronden wordt er ingezet op biodiversiteit en klimaatrobuustheid.

