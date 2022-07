Lang Leve Luc! Gentse Feesten-artiesten gedenken 60ste verjaardag van Luc De Vos met bisnummers

Sterren komen, sterren gaan, maar de herinnering aan Luc De Vos blijft met dit eerbetoon wel bestaan. Dat is het idee achter Lang Leve Luc op de Gentse Feesten. Zijn overlijden in 2014 kwam als een schok voor zijn fans en de Vlaamse muziekscène. De laatste bis die hij aan zijn publiek moest schenken kwam daarmee veel te vroeg. Om zijn 60ste verjaardag eer aan te doen, trakteren verschillende artiesten het publiek tijdens de Gentse Feesten op bisnummers van Gorki, geheel in eigen stijl. Klinkende namen als Sioen, Metejoor, Praga Khan, Mama’s Jasje, Sam Gooris en Ilsen & Verhulst doen al mee, andere artiesten worden via gepersonaliseerde affiches opgeroepen om ook deel te nemen. Meer dan 15.000 mensen verzamelden in 2014 in Gent om tijdens de begrafenis een laatste groet te brengen aan de Gorki-zanger. Het eerbetoon aan zijn 60ste verjaardag zal des te groter zijn.