Lammetje ontsnapt uit rijdende auto op E17, rechter leest eigenaar flink de les: “Er bestaat zoiets als speciaal dierenvervoer”

GentEen man uit het Henegouwse Chapelle-lez-Herlaimont verloor vorig jaar op de E17 een lammetje dat hij vervoerde in een personenauto. Hij kreeg een boete 1.200 euro en moet zijn wagen 42 dagen aan de kant laten staan. “Dit had een pak erger kunnen aflopen.”

De Waalse man was met zijn Citroën Berlingo aan het rijden op de E17 in de buurt van Gent, toen hij merkte dat de koffer van zijn auto niet goed dicht was. Dit zorgde bij hem toch voor enige paniek want in de koffer van zijn wagen zaten 5 lammetjes die hij voordien had gekocht. Hij zette zich daarop op de pechstrook en deed de koffer toe. Pas thuis merkte hij dat een van de lammetjes de pootjes had genomen.

Hij nam daarop contact op met de politie van Chapelle-lez-Herlaimont die op hun beurt de collega’s van de Gentse politie verwittigden om uit te kijken naar het verloren schaap. De Gentse Flikken konden hen direct geruststellen dat het lammetje in goede gezondheid was teruggevonden en zich op de site van de dierengeneeskunde in Merelbeke bevond.

Fikse boete

Eind goed, al goed zou je denken, maar de rechter kon niet lachen met de manier waarop de Waal met dieren omging en veegde de man flink de mantel uit. “Dit had een pak erger kunnen aflopen. Men vervoert geen lammetjes in de koffer van een personenauto en al zeker niet om 15.30 uur als er veel verkeer op de baan is. Daarvoor bestaat zoiets als speciaal dierenvervoer”, zo klonk het streng. “U bent trouwens al eens veroordeeld voor inbreuken op het dierenwelzijn.” De man erkende dat hij in fout was en uitte zijn spijt.

Hij kreeg een boete van 1.200 euro en moet zijn wagen 42 dagen aan de kant laten staan.

