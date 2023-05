Laatste zeven panelen van Lam Gods verlaten Sint-Baafskathedraal voor restauratie: “Of we op verrassingen zullen stoten? Wellicht wel”

“Tja, een nat wegdek én een BMW...”: rechter lacht groen met bestuurder (38) die in gevel van dierenarts knalt

Een bestuurder die in oktober 2021 in Gent in de gevel van dierenarts Bart Verstuyft is beland, is dinsdag veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden. “Ik was het voertuig van mijn vriendin niet gewend.”