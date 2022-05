Laatste ‘kunstzinnige’ nutskastjes krijgen een likje verf én een wandelroute

Gent Grootste foodfesti­val van Vlaanderen strijkt neer in Gent: dit vonden wij van ‘Gent Smaakt’

Met 65 kraampjes verspreid over de Korenmarkt en het Emile Braunplein moet Gent Smaakt tonen welk culinair talent de Arteveldestad in petto heeft. Alle standhouders komen uit Gent of de randgemeenten. De perfecte gelegenheid om ons eens goed te laten gaan. Wij pikten zes gerechten uit het gigantische aanbod en geven onze ongezouten mening.

26 mei