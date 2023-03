Laatste krakers verlaten sociale woonblok Orion: “Er is niemand gearresteerd”

“Er is niemand gearresteerd”, benadrukt Marc Heughebaert, voorzitter van Thuispunt Gent. De sociale huisvestingsmaatschappij is eigenaar van woontoren Orion in Nieuw Gent. Die kwam begin maart in het nieuws. Voornamelijk Oost-Europese Roma kraakten er een twintigtal woningen, tot spijt van de legale bewoners.

Thuispunt Gent startte een procedure voor de vrederechter om de gekraakte woningen te laten ontruimen. Op 10 maart werd de officiële brief uitgehangen en woensdagochtend kwam de deurwaarder ter plaatse met de politie. Daar bleek dat de meeste krakers al uit eigen beweging waren vertrokken. Naar verluidt was slechts één appartement nog bewoond, maar ook die mensen maakten geen amok.

Grote renovatie

“Bedoeling is om een tiental appartementen nu opnieuw klaarmaken voor verhuring", zegt Heughebaert. Voor Thuispunt Gent is het een moeilijke afweging. Orion telt in totaal 144 appartementen, waarvan er officieel nog een tachtigtal legaal zijn bewoond. Dat aandeel wil Thuispunt Gent opkrikken -in Gent is er nood is aan zo’n 12.000 extra sociale woningen- maar tegelijk wordt gewerkt aan een groot renovatieproject.

In Nieuw Gent staan er nog vijf woonblokken als Orion, één is al gesloopt. Gespreid over de komende jaren wordt 100 miljoen euro uitgetrokken om zes nieuwe blokken te bouwen. “In tussentijd zijn we kwetsbaar”, legt Heughebaert uit. “De krakers weten dat er bij ons woningen wachten op de sloop.” De afbraak van Orion is pas gepland in 2026-2027.

