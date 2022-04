Laatste kans om documentairefestival te bezoeken in Studio Skoop: “Tickets kosten slechts 6 euro, inclusief een gratis drankje”

Gent Padel op The Loop: Garrincha opent er in september 11 velden

Er komt eindelijk leven op de site van Flanders Expo. In september al zal Garrincha er elf padelvelden openen, waarvan zeven overdekt. Die komen op gronden van Upgrade Estate, voor minstens vijf jaar. Nu er geen Design Outletcenter meer komt, is beslist dat de site een ‘levendige woonwijk’ moet worden. De padel is een eerste stap in die richting

10:33